ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار الأمريكي، بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، بختام تعاملات اليوم الأثنين 19 أبريل 2021، بقيمة بلغت قرشا واحدا في البنك المركزي المصري، في حين استقر في غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية.

وزاد سعر الدولار خلال تعاملات أمس، بقيمة بلغت قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي- مصر، وفي البنك المركزي المصري، بينما استقر في عدد من البنوك الأخرى.

وبلغ سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.62 جنيها للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وشهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من التراجع أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2021.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة بلغت 3 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وبقيمة بلغت 4 قروش بالبنك التجاري الدولي مصر، وبقيمة تراوحت بين 3 قروش و4 قروش بالبنك المركزي المصري.

وارتفع اليورو على خلفية تراجع الدولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني وسط استمرار المخاوف المتعلقة بعملية طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما ارتفعت أسعار الذهب على خلفية تراجع الدولار. علاوة على ذلك، أثر انخفاض الدولار بالإيجاب على عملات الأسواق الناشئة حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI بنسبة 0.12٪، وهو أكبر مكسب أسبوعي له في شهرين.