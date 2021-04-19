شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبحث استصدار عملات رقمية عقب انتعاش سوق البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث السلطات البريطانية حاليا إمكانية استصدار عملات رقمية بريطانية لتنضم إلى السباق العالمى لتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية، وقال وزير المالية البريطانى ريشى سوناك - فى تصريحات اليوم الاثنين، على هامش مشاركته فى مؤتمر لصناعة التكنولوجيات المالية - "إن بريطانيا ستطلق مهمة عمل بالتعاون بين وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزى البريطانى للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالأعمال التوضيحية التى من شأنها تقرير إمكانية إنشاء بنك مركزى للعملات الرقمية فى بريطانيا . "

وأعلن بنك إنجلترا - فى بيان منفصل له - أن "هذا الشكل الجديد من العملة يتم إصداره من أجل استخدام العائلى ومن أجل التعاملات التجارية، إلى جانب استخدام العملات التقليدية وليس بديلا عنها .

يذكر أن الحكومة البريطانية لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستصدر نسخة رقمية من الجنية الاسترلينى، ولكنها تبحث حاليا الدوافع وحالات تداول هذه العملات ، بالإضافة إلى فرص ومخاطر استخدام هذا الشكل من العملات.

وتأتي هذه الأنباء على خلفية انتعاش سوق عملة البيتكوين الرقمية ، حيث سجلت قيمة الوحدة الواحدة من البيتكوين قيمة64.824 دولارا، بالإضافة إلى قيام الصين بعمل اختبارات على استصدار نسخة رقمية من اليوان الصينى فى كبرى المدن الصينية.