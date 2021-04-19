شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يعاود الارتفاع – تحليل – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.94% بما يعادل 0.44 نقطة ليستقر على سعر 47.10 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يضيف المزيد من الزخم الإيجابي على تداولات السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 48.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد