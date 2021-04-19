شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يواصل الصعود – تحليل – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ستاربكس (SBUX) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.44% بما يعادل 1.68 نقطة ليستقر على سعر 118.34 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولات القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 117.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 120.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد