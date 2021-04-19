شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 277.22، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، وليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.51% بما يعادل -4.13 نقطة ليستقر على سعر 269.87 دولار.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 277.22، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 293.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه