شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يعاود الانخفاض – تحليل – 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إنيفيديا (NVDA) الانخفاض في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليستجمع قواه الإيجابية كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 1.24 نقطة ليستقر على سعر 260.74 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 261.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه