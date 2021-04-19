شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل قوي لينجح باختراق مستوى 0.7765 ويستقر فوقه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهدافنا الممتدة التي تصل إلى 0.7840 ثم 0.7900، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7685 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7660 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد