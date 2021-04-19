شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي ليقترب من مقاومة القناة الصاعدة، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1800.00 كمحطة تالية، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة إلى 1838.00 كهدف تالي، بينما يمثل الثبات فوق 1765.00 شرط أساسي لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد