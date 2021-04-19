استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية تقفز 50%

ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 50.6 مليار دولار في فبراير/ شباط من العام الجاري، صعوداً من 33.8 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أي بزيادة 16.8 مليار دولار أو حوالي 50%.

ولا تزال الإمارات ثاني أكبر دولة عربية في حيازة السندات الأمريكية بعد السعودية التي بلغت حيازتها 132.9 مليار دولار في يناير.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية على 26 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 51% من الإجمالي، و24.6 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل لتشكل ما نسبته 49%.

وحلّت اليابان في المركز الأول بين أكبر حائز للسندات الأمريكية على الرغم من انخفاضها إلى 1258.2 مليار دولار، تلتها الصين بـ 1104.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 459.5 مليار دولار. (وكالات)