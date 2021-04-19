شكرا لقرائتكم خبر عن «رورينج كيتي» يستحوذ على المزيد من أسهم «جيم ستوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت «بلومبيرج» بأن الرجل المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «رورينج كيتي» Roaring Kitty، الذي ساعدت منشوراته على الإنترنت في إثارة جنون التداول في يناير/ كانون الثاني في شركة «جيم ستوب»، مارس خيارات شراء في السهم للاستحواذ على 50 ألف سهم إضافية بسعر إضراب قدره 12 دولاراً.

واستشهدت «بلومبيرج» بلقطة شاشة لمحفظة «كيث جيل» تظهر أنه مارس 500 خيار استدعاء لـ «جيم ستوب» تنتهي يوم الجمعة المقبل، عندما أغلق السهم عند 154.69 دولار. وتم نشر لقطات الشاشة على «ريديت» بواسطة «جيل».

وقالت «بلومبيرج» إن إجمالي استثماراته في «جيم ستوب» يبلغ الآن أكثر من 30 مليون دولار، ما يمنحه ربحاً يقارب 20 مليون دولار. وذكر التقرير أن «جيل» يمتلك 200 ألف سهم في الشركة.

وكان «جيل» شخصية رئيسية في ما يسمى بـ«رالي ريديت»، الذي شهد ارتفاع أسهم «جيم ستوب» بنسبة 400٪ في أسبوع، قبل أن تتراجع إلى مستويات ما قبل الزيادة. وبدأ مشاركة مناصبه في منتدى التداول الشهير «وول ستريت بيتس» في «ريديت» في سبتمبر/ أيلول 2019، ونشر لقطة شاشة للمحفظة تشير إلى أنه استثمر 53 ألف دولار في «جيم ستوب».

وبحلول أواخر يناير/ كانون الثاني، ارتفع جيل، المعروف باسم «رورينج كيتي» على «يوتيوب» و«DeepF...ingValue» على «ريديت»، بما يزيد على 4000% في استثمارات الأسهم والخيارات في الشركة. وفي الشهر الماضي، مثل جيل أمام منظمي الأوراق المالية في ولاية ماساتشوستس للإدلاء بشهادته كجزء من فحص أنشطته.

وكان وزير الكومنولث في ولاية ماساتشوستس وليام جالفين، أكبر منظم للأوراق المالية في الولاية، استدعى جيل الذي كان يروّج لأسهم «جيم ستوب» في أوقات فراغه، بينما كان وسيطاً مسجلاً ويعمل في شركة التأمين «ماس ميوتشول» MassMutual. (رويترز)