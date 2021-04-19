شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاكستون» تبيع أصولاً لوجستية بـ 3 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت مجموعة «بلاكستون» على بيع مجموعة من المستودعات والأصول اللوجستية في جميع أنحاء أكبر مدن أستراليا للمستثمر العقاري «ESR Cayman Ltd» مقابل نحو 3 مليارات دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات خاصة، إن الصفقة تشمل نحو 45 من الأصول المملوكة للشركة التابعة «مايلستون لوجيستكس».

وقال الشخص: إن «ESR» غلبت على المنافسين بمن في ذلك مستثمرو العقارات الآخرون في هذه العملية. عند 3 مليارات دولار، ستكون عملية البيع أكبر صفقة عقارية في أستراليا خلال خمس سنوات على الأقل، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبيرج». كما أنه يسلط الضوء على النمو في التخزين، الذي أصبح أحد أكثر فئات العقارات رواجاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة الكبيرة في التسوق عبر الإنترنت أثناء الوباء.

تم تجميع محفظة الخدمات اللوجستية من قبل «بلاكستون» على مدى عشرات المعاملات الفردية التي بدأت بصفقة مع المطور الأسترالي «جوودمان جروب» في عام 2016. وتشغل المحفظة حالياً 98% من الإشغال ومدة إيجار لعملائها بمتوسط ​​يزيد قليلاً على سبع سنوات، كما قال أحد الأشخاص. ورفض ممثلو «بلاكستون» وESR التعليق. (بلومبيرج)