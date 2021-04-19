شكرا لقرائتكم خبر عن «كوكاكولا» تراهن على عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المنتظر أن تعلن شركة «كوكاكولا» عن نتائجها للربع الأول اليوم الاثنين. ويتوقع محللون في «ريفينتيف» أن يسجل عائد السهم الواحد 50 سنتاً، والإيرادات ستكون 8.63 مليار دولار. كما يتوقع المحللون ارتفاع مبيعات كوكاكولا الفصلية بنسبة أقل من 1% مقارنة بالعام الماضي عندما بدأت جائحة فيروس كورونا التأثير على أعمالها.

وتتوقع الشركة نمو الإيرادات في عام 2021 بأرقام من خانات فردية عالية، ونمو الأرباح المعدّلة إلى الأرقام المزدوجة المنخفضة.

يُذكر أن سهم «كوكاكولا» ارتفع بنسبة 14% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما منح الشركة تقييماً عند 231 مليار دولار.

وفي السياق، لا تزال منافسة «كوكا كولا» شركة «بيبسي»، ومن خلال نتائج أرباحها للربع الأول يوم الخميس، ترى المستهلكين يحافظون على عاداتهم في تناول الوجبات الخفيفة بالتوازي مع متطلبات الوباء. وأخبر المسؤولون التنفيذيون في شركة «بيبسي» المستثمرين أنه من المتوقع أن يكون الطلب على قطاع المشروبات في أمريكا الشمالية قوياً خلال الأشهر القادمة مع عودة المزيد من الناس إلى المطاعم والملاعب ودور السينما.

إلى ذلك، تعرضت شركة «كوكا كولا» لانتقادات شديدة لفشلها في معارضة قانون انتخابي جديد في ولاية جورجيا، يدعو إلى حرمان الأشخاص ذوي البشرة السمراء من حق التصويت. وبعد دعوات لمقاطعة منتجاتها، قال الرئيس التنفيذي للشركة جيمس كوينسي إن الشركة عارضت دائماً هذا التشريع وبأن القانون بحاجة إلى تغيير.