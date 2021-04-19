أبطال «موسى» يواصلون التصوير

يواصل أبطال المسلسل المصري «موسى» تصوير ما تبقى من مشاهد. ونشر منذر رياحنة أحد أبطال المسلسل صورة مع محمد رمضان من كواليس التصوير، عبر مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رياحنة «الإصرار والعزيمة بالمحبة والتحدي، تصوير متواصل لمدة 24 ساعة، بكل طاقة محمد رمضان الإيجابية، ألف شكر فريق مسلسل موسى».

على جانب آخر غادر رمضان دبي منذ أيام ليعود ويستكمل ما تبقى من مشاهد له في المسلسل.