شكرا لقرائتكم خبر عن 50 عاماً على أول محطة فضاء في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أُطلقت أول محطة فضاء في العالم «ساليوت1» في 19 أبريل/ نيسان 1971، وكانت أول محطة فضائية من صنع الإنسان في التاريخ، وأطلقت المحطة عبر صاروخ «PROTON BOOSTER»، وكان طول المحطة 20 متراً تتألف من عدة أقسام من وحدة رئيسية وحيدة وقطرها الأعظمي 4 أمتار وكتلتها في المدار 18425 كيلوجراماً. واشتملت على ثلاث مقصورات ضمت مناطق الطعام والراحة وبيت الخلاء ومخازن الماء والغذاء ومحطات التحكم ومعدات علمية، مع محطات تحكم ومرصد «أوريون1» الفضائي لإجراء التحليل الطيفي فوق البنفسجي للنجوم، وتضمنت المعدات العلمية حديقة نباتية تجريبية وأطلق أول طاقم على متن «سويوز 10»، لكن أفراده الثلاثة لم يفلحوا في الدخول إلى متن المحطة بسبب عطل في آلية الالتحام. وأطلق طاقم «سويوز 11» بعدها المكون من: جورجي دوبروفولسكي، وفيكتور باتساييف، وفلاديسلاف فولكوف، أول طاقم نزل للمحطة، حيث أمضوا فيها 24 يوم عمل، لاختبار المحطة ودراسة جيولوجيا سطح الأرض والأرصاد الجوية والثلج والغطاء الجليدي ومراقبة الغلاف الجوي إلا أنهم قضوا نحبهم في أثناء رحلة العودة إلى الأرض بسبب انفتاح قمرة «سويوز 11» قبل أوانها، في حين احترقت «ساليوت1» في الغلاف الجوي في 11 أكتوبر/تشرين الأول عام 1971.

ووضع «ساليوت1» سابقة لمحطات الفضاء قبل أن تبنى محطة الفضاء الدولية الحالية عام 2000، بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية، وبدأ بناؤها سنة 1998، وبلغت تكلفتها 100 مليار يورو.