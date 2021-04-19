شكرا لقرائتكم خبر عن هالة سرحان تحصل على الإقامة الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الإعلامية المصرية هالة سرحان حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، ونشرت فيديو عبر «إنستجرام» عبرت فيه عن شكرها للدولة.

وقالت: «الإمارات جعلت من الإنسانية جنسية، وهي دولة المستقبل وقاهرة المستحيل، ولقد فوجئت فور وصولي لمدينة دبي، التي عشت فيها لسنوات طويلة، بحصولي على التأشيرة الذهبية».

كما نشرت هالة سرحان مقطع فيديو وهي بجانب برج خليفة في وسط دبي معلقة: «دبي ليال الأنس، في دبي وجمالها وطيبة أهلها.. مدينة البهجة.. برج خليفة يتلألأ».