شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تقرر تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسيل - أ ف ب

لا تزال الأوضاع المتعلقة بالجائحة هشة في أوروبا، على الرغم من أن بعض الدول التي تتعرض لضغط كبير بسبب غضب الرأي العام حيال التدابير المفروضة، تستعدّ لتخفيف بعض من القيود الصحية، وسيجري ذلك هذا الأسبوع بدرجات متفاوتة في سويسرا وبلجيكا وسلوفينيا وسلوفاكيا وموناكو والبرتغال والدنمارك.

وتعتزم هولندا وفرنسا من جهتهما، إعادة فتح الباحات الخارجية للمقاهي في وقت لاحق، في نهاية نيسان/أبريل ومنتصف أيار/مايو على التوالي.

وفي الفاتيكان، أطلّ البابا فرنسيس مجدداً من نافذة القصر الرسولي في ساحة القديس بطرس لإقامة الصلاة الأسبوعية يوم الأحد، بعدما كان يقيمها عبر الإنترنت منذ أسابيع.

أما في ألمانيا، حيث أُقيم تكريم وطني يوم الأحد لضحايا كوفيد-19 البالغ عددهم 80 ألفاً في هذا البلد، فإن الاستجابة للأزمة تثير توتراً سياسياً شديداً.

وتنتهج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطاً صارماً، ما يثير غضب رؤساء المناطق، بمن فيهم أولئك المنتمون إلى حزبها، وحذّرت من أن "الفيروس لا يسامح أنصاف التدابير، فهي لا تفعل سوى مفاقمته".

وتظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت آلاف الأشخاص "المناهضين للكمامات"، متجاهلين الدعوات إلى الوحدة، في مدن عدة في البلاد، ونفّذت الشرطة بعض التوقيفات.