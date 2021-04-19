شكرا لقرائتكم خبر عن حماده هلال يصور كليب جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى الفنان المصري حماده هلال من تسجيل وتصوير أحدث أعماله الدينية لشهر رمضان بعنوان «صلوا على رسول الله»، ومن المقرر طرحه مساء الثلاثاء عبر قناته الرسمية في «يوتيوب» ، ونشر عبر «إنستجرام» مقطعاً من العمل معلقاً: «انتظروا الفيديو كليب الجديد، وإن شاء الله تشوفوا عمل ضخم من إنتاج قناة إقرأ».

على جانب آخر حقق حماده هلال نجاحاً من خلال أحدث أعماله الدرامية «المداح» ويقدم فيه شخصية صابر المداح الشاب الريفي الذي يرث من والده موهبة الإنشاد والابتهالات الدينية، لكنه يدخل في العديد من المشاكل ضمن أحداث المسلسل.