شكرا لقرائتكم خبر عن بنكا الأهلى ومصر: 240 مليار دولار تدفقات بالنقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت التدفقات من العملات الأجنبية ببنكي الأهلى ومصر، 240 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وحتى الشهر الحالى.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، فى تصريحات له اليوم، إن التدفقات من العملات الأجنبية بالبنك قفزت إلى نحو 177 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى شهر أبريل الحالى.

وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك شهد نموًا في التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والصادرات وتدفقات صناديق الاستثمار العالمية من أجل الاستثمار في مصر.

من جانبه، قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن حصيلة البنك من تدفقات العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن سجلت نحو 63 مليار دولار.

وأوضح أن التدفقات النقدية شهدت نموًا متزايدًا من موارد مختلفة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.