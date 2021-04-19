شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل اليوم 66.54 دولار لبرنت و62.96 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 66.54 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.96 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، انخفاض أسعار النفط اليوم، جاءت متأثرة بزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول وزيادة إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا والتي تؤثر علي النشاط الاقتصاي .

وكانت أسعار النفط، قد حققت مكاسب أسبوعية، في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة، الجمعة، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بمقدار6.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 6.4%.

وتخفض مجموعة "أوبك+ " الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.

وكانت مجموعة "أوبك +" قد توصلت إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.