شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 5.52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.770 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4051 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة.