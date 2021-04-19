شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 7 أسابيع بفعل تراجع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، فى ظل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، وصعود مؤشرات الأسهم فى الولايات المتحدة وأوروبا لمستويات قياسية جديدة.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.6 % إلى مستوى 91.03 نقطة الأدنى منذ 21 آذار/مارس الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.54 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.75 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل ضعف الإقبال على شراء العملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة.

موجة الهبوط التي تسيطر حاليا على العملة الأمريكية ،سببها الرئيسي المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية لمستويات قياسية جديدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.9% إلى معدل 1.552% ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند معدل 1.529% المسجل الأسبوع الماضي ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى الأسواق.

قال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي "كريستوفر والير" على قناة سي إن بي سي يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي "جاهز للانتعاش" مع استمرار التطعيم وتعافي الأنشطة ، لكن من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم بالفترة الأخيرة مؤقتا.

تأتي تلك التصريحات الجديدة لتتماشي مع ما صدر مؤخرا من تعليقات لمعظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وعلى رأسهم رئيس المجلس "جيروم باول".