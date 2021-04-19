الاقتصاد

الفضة تتخلى عن ذروة 4 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل يوم الجمعة ،بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بالتزامن مع ضعف مستويات الطلب على المعدن الأبيض.

 

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 1.0% إلى مستوي 25.69$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.94$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 26.22$. 

 

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 26.29$ للأوقية ، بفعل صعود معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 2.9% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل صعود الأصول الغير مدرة للعائد ، بعد هبوط عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

 

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع أسعار الفضة فى مستهل تعاملات الأسبوع ، بفعل ضعف مستويات الطلب الفعلي والاستثماري على المعدن الأبيض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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