شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسي جديد بفضل المعنويات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها للجلسة الخامس على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ، بعد مكاسب قياسية جديدة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 443.6 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة والصين.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.2 % ، فى سابع مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار/مارس من عام 2018 ،بفضل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على الأسواق.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلا مستوى قياسي جديد ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التجزئة، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.7% ، استنادا على آمال تحسن مستويات الطلب الاستهلاكي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.4% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مسجلا مستوى قياسي جديد عند 4,191.31 نقطة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر الجلسة السابقة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 34,256.8 نقطة.

تعاذ تلك المكاسب القياسية الجديدة للأسهم الأمريكية إلى نتائج أرباح فاقت التقديرات لكبرى البنوك والشركات فى الولايات المتحدة ،وبعد تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ، عقب تأكيد مسؤولي البنك الفيدرالي أن ارتفاع التضخم على الأرجح قد يكون مؤقتا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،مسجلا أعلى مستوى منذ كانون الثاني / يناير 2008 عند 4,040.9 نقطة ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.4% مسجلا أعلى مستوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000 عند 6,316.4 نقطة ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.

وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 15,501.8 نقطة ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.1% ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 7,040.3 نقطة.