شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين بفضل تراجع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,790.01$ الأعلى منذ 25 شباط/فبراير الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,776.44$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,773.09$.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل مستويات الطلب القوي على المعدن الثمين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تطورات سوق السندات الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.6% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 91.03 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.9% إلى معدل 1.552% ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند معدل 1.529% المسجل الأسبوع الماضي ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى الأسواق.

يأتي هذا التراجع فى ظل التأكيدات المتكررة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي و على رأسهم الرئيس "جيروم باول" بأن ارتفاع أسعار فى البلاد بالفترة الأخيرة تعد مؤقتا.

قال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي "كريستوفر والير" على قناة سي إن بي سي يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي "جاهز للانتعاش" مع استمرار التطعيم وتعافي الأنشطة ، لكن من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم بالفترة الأخيرة مؤقتا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.2 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,019.66 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 14 نيسان/أبريل 2020.