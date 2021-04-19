شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «إنجنيويتي» تصنع التاريخ على سطح المريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس انجليس – رويترز، أ ف ب

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن طائرتها الهليكوبتر المصغرة «إنجنيويتي» تمكنت بنجاح من القيام بعملية إقلاع وهبوط فوق سطح المريخ في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وهذه أول رحلة لطائرة تعمل بمحرك يتم التحكم فيها على كوكب آخر غير الأرض.

ونفذت أولى طلعاتها في أجواء المريخ، في خطوة تاريخية تأخرت أكثر من أسبوع بسبب مشكلة تقنية. وأكد أحد مهندسي مختبر الدفع النفاث (جت بروبلشن لابوراتوري) التابع إلى ناسا أن «بيانات الارتفاعات تؤكد أن إنجينيويتي نفذت أول طلعة لمركبة مزودة بمحرك على كوكب آخر»، وذلك على وقع التصفيق وصيحات الفرح.

ونشرت «ناسا» مقطع فيديو قصيراً عن الرحلة التقطته العربة الجوالة «برسيفرنس» التي وصلت على متنها «إنجينيويتي» إلى الكوكب الأحمر قبل الانفصال عنها.

ويبيّن المقطع مركبة تحلق على علو ثلاثة أمتار قبل أن تهبط على سطح المريخ. وأرسلت المروحية نفسها صورة بالأبيض والأسود يظهر فيها ظلها على الكوكب الأحمر.

وقالت رئيسة مشروع المروحية ميمي أونغ بحماسة كبيرة «يمكننا الآن القول إن البشر نجحوا في جعل مركبة ذات محرك تحلق فوق كوكب آخر».

وبعدما كانت الرحلة مقررة في 11 نيسان/ أبريل، أرجئت بسبب مشكلة تقنية ظهرت خلال اختبارات على مراوحها. وتشكل المهمة تحدياً كبيراً، لأن كثافة الهواء في المريخ توازي 1 في المئة من تلك الموجودة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.