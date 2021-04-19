6 مشاهد في ليلة الكلاسيكو المصري الرمضانية

متابعة – أحمد مصطفى

أنهى النادي الأهلي قمته أمام الزمالك بالفوزعليه بهدفين مقابل هدف سجلهما للأهلي محمد شريف، وللزمالك محمود عبد الرزاق «شيكابالا» خلال اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي أقيم مساء الأحد الماضي.

ولم يكن الفوز الذي حققه النادي الأهلي على الزمالك عادياً بل صاحبه العديد من الأرقام والمشاهد جعلته الأبرز، ليصعد الأهلي إلى وصافة المسابقة برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك الذي حافظ رغم الهزيمة على صدارة جدول الترتيب.

ويرصد «الخليج الرياضي» في التقرير التالي أبرز أرقام ومشاهد المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة.

سيناريو مكرر

أصبح الفوز الذي حققه الأهلي على غريمه الزمالك في مسابقة الدوري سيناريو مكرراً لنهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم أواخر العام الماضي، وانتهى بفوز الأهلي بالنتيجة نفسها، حيث توج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، ولم يلتق الفريقان بعدها في أية مباراة رسمية،

كما أن سيناريو تسجيل الأهداف كان مكرراً أيضاً، حيث بادر الأهلي في نهائي إفريقيا بالتسجيل، ثم عادل النتيجة للزمالك محمود عبد الرزاق «شيكابالا» في الدقيقة 31، وهو نفسه توقيت هدف التعادل في لقاء الدوري أمس، فيما سجل الأهلي هدف الفوز بعدها في كلتا المباراتين.

موسيماني عقدة الزمالك

واصل مدرب النادي الأهلي الجنوب إفريقي موسيماني تكريث عقدته لفريق الزمالك بعد تكرار الفوز عليه للمرة الخامسة، حيث كانت البداية بالفوز عليه ثلاث مرات إفريقياً حينما كان مدرباً لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، وكان أبرزها في نهائي دوري الأبطال عام 2016.

وكرر موسيماني عقدته للزمالك بالفوز عليه في نهائي دوري أبطال إفريقيا في نهاية العام الماضي، وهو مدرب للنادي الأهلي، ثم الفوز عليه في لقاء الأحد في مسابقة الدوري المصري.

تألق الحارس علي لطفي

شهد اللقاء تألق حارس النادي الأهلي الاحتياطي علي لطفي، حيث يعد اللقاء هو الأول له مع فريقه أمام الزمالك، والذي شارك فيه بدلاً من الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتسبب الأمر غيابه عن اللقاء الذي شهد تميز الحارس علي لطفي خاصة في الحصة الثانية من اللقاء، بعدما تصدى لكرتين حاسمتين من مدافع الزمالك محمود علاء، الأولى كانت من خلال تصديه لركلة جزاء، والثانية من كرة رأسية خطرة أبعدها عن مرماه ببراعه.

هدف شيكابالا

كان اللاعب محمود عبد الرزاق «شيكا بالا» لاعب نادي الزمالك صاحب هدف فريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، وأدرك به التعادل أيضاً، وهو الهدف الذي كان مميزاً وباعتراف جماهير النادي الأهلي، وكذلك هدفه في لقاء الأمس أيضاً حيث كان من قذيفة صاروخية على مرمى الفريق الأحمر، لكن الهدفين وبحسب جماهير النادي الأهلي «ليست لهما أهمية» لأن فريقهم حقق الفوز في المباراتين وبنفس النتيجة، ما جعله مادة دسمة على موقع التواصل الإجتماعي.

عقدة محمود علاء

للمرة الثانية على التوالي تسبب مدافع الزمالك محمود علاء في خسارة فريقه أمام الأهلي، حيث كانت الخسارة الأولى هي الأصعب والأبرز حينما مرر الكرة بالخطأ للاعب الأهلي محمد مجدي قفشة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ما تسبب في حصول الأخير على الكرة وتسديدها معلنا هدفه الشهير«القاضية ممكن» والذي قاد به الفريق للتويج بلقب أفريقيا، فيما كانت المرة الثانية بإهدار ركلة الجزاء أمام الحارس علي لطفي.

التحكيم المصري

أستطاع الحكم المصري محمود البنا أن يدير لقاء القمة بإحترافية شديدة، دون الوقوع في أخطاء ما جعله محل إشادة من جماهير الفريقين، وكذلك من محللي البرامج الرياضية عقب نهاية اللقاء، وذلك على الرغم من الشكاوى المكررة من مستوى التحكيم في الفترة الأخيرة.