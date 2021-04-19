شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يرفض «تحذيرات غربية» حول وضع نافالني الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

رفض المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، تحذيرات الدول الغربية التي تعهّدت بردّ حازم في حال توفي المعارض الروسي المسجون والمضرب عن الطعام أليكسي نافالني.

وقال المتحدث ديمتري بيسكوف: «لا يمكننا أن نقبل مثل هذه التصريحات من جانب ممثلي حكومات أخرى»، معتبراً أن هذا الموضوع «يجب ألا يحظى باهتمام» من جانبهم. وأضاف: «نحن لا نتابع الوضع الصحي للسجناء الروس».