شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الثانية من تطوير فـرع جاتينيو بـ30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم الاثنين، المرحلة الثـانيـة من تطــوير فرع جاتينيو التاريخـى المملوكة لشـركة بيـوت الأزيـاء الراقيـة التـابعـة للشركة القابضة للسياحة والفنــادق-إحدى شركات قطاع الأعمال العام- بتكلــفة اســتثمارية حوالى 30 مليون جنيه.

وكان افتتاح الفرع فى المرحلة الأولى ( سبتمبر 2020) بعد ســنوات طويلة من إغلاقه، وتم تطــوير الواجهة التاريخية للفرع مع الحفاظ على الطراز المعـمارى المتمــيز، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى لعودة فرع جاتينيو إلى سابق عهده من الرقى والفخامة.

وشـمل التطــوير مساحة 1500 متر على 3 طوابق، في جمــيع النواحى الداخلية بالفرع من شبــكات الإطفاء وإنـذار الحريق التى تعمل إلكــترونياً وأنظـمة الحـاسب الآلى طبقاً لنـظام ERP وتمت تعديـلات داخلـية عديدة منها أعمال البنـية التحتية وتركيـب سلم كهـربائى ومصاعد جديدة.