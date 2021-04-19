شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إلكتروني لـ«رمضان الشارقة 2021» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت اللجنة التنظيمية لمهرجان رمضان الشارقة 2021 الموقع الإلكتروني للمهرجان، الذي انطلقت فعالياته على مستوى إمارة الشارقة ويستمر حتى نهاية عيد الفطر السعيد، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتحت شعار«رمضان يترياكم.. والجوائز فالكم».

وجاء الموقع الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية وبتصميم عصري يجسد قيم وأهداف المهرجان الرامية إلى نشر الفرح والسعادة والترفيه العائلي في إمارة الشارقة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

ويوفر الموقع خدمات شاملة للجمهور ومعلومات وافية عن برنامج المهرجان الذي يقام خلال الفترة الممتدة حتى الـ15 من شهر مايو المقبل، كما يتضمن جدولاً خاصاً بأيام السحوبات الكبرى التي ستقام نهاية كل أسبوع في واحد من مراكز التسوق على مستوى الإمارة، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بالسحوبات والجوائز التي خصصتها المراكز والمحال التجارية المشاركة بالمهرجان والعروض الترفيهية المقامة، فضلاً عن الأخبار الصحفية وعناوين المنصات الرقمية المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لإطلاع الجمهور على أحدث الأخبار والعروض الحصرية والمفاجآت الكبرى.

وأوضحت أمل الحوسني رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، أن إطلاق الموقع الإلكتروني يعكس الاستراتيجية الإعلامية المتكاملة التي وضعتها الغرفة للترويج لفعاليات المهرجان لبلوغ الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها «رمضان الشارقة» من خلال التعريف بالتجربة الترفيهية المتكاملة في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، عن طريق باقة متنوعة ورائعة من الأنشطة العائلية والعروض الترفيهية التي يقدمها الحدث لسكان وزوار الشارقة، فضلاً عن إبراز إمارة الشارقة كوجهة سياحية ومركز ثقافي واقتصادي هام وواجهة تجذب الأنظار إليها لما يزخر به برنامج المهرجان من الفعاليات المتنوعة، إلى جانب الهدف الرئيس المتمثل في إنعاش قطاع تجارة التجزئة والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي للشارقة.

وتتميز هذه النسخة الـ31 من المهرجان الأقدم على مستوى الدولة، بعدد الجوائز القيمة التي سيحظى بها المتسوقون من خلال السحوبات اليومية التي تنظمها مراكز التسوق طوال أيام المهرجان، فضلاً عن السحوبات الكبرى على عدد من السيارات الفاخرة والقسائم الأسبوعية بقيمة 50 ألف درهم، والعديد من الجوائز التي تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم إماراتي، ويقدم مركز صحارى سنتر قسائم مشتريات بقيمة 200 ألف درهم فضلاً عن السحب الكبير على سيارة BMW X6، بالإضافة إلى السحب على نصف كيلو ذهب 21 قيراطاً في مركز سيتي سنتر الشارقة، وغيرها الكثير من فرص الربح الوفير.