شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات «ويز إير أبوظبي» إلى تل أبيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
19 أبريل 2021
13:58 مساء
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أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت «ويز إير أبوظبي»عن وصول أولى رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الشركة عن تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى تل أبيب.
وتشغل «ويز إير أبوظبي» ثلاث رحلات أسبوعية في شهر إبريل الجاري ، إلى أن تصبح رحلة يومية في شهر مايو المقبل لتوفر بذلك للمسافرين من إسرائيل فرصة زيارة أبوظبي واستكشاف مختلف إمارات الدولة وبأسعار تنافسية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي جرى فيه الإعلان عن إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول الخضراء، التي تضم الدول التي يُعفى المسافرون القادمون منها من إجراءات العزل الصحي عند زيارة أبوظبي.
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