«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع أرمينيا

أبوظبي: ”الخليج 365”

اجتمع محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة، مع مهير مكرتوميان، سفير جمهورية أرمينيا لدى دولة الإمارات، بحضور عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين.

وأشاد المهيري في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا الصديقة، معرباً عن حرص «غرفة أبوظبي» على الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.

كما تطرق المهيري خلال حديثه مع السفير الأرميني، إلى دور الغرفة في تحفيز اقتصاد إمارة أبوظبي وتحقيق رؤيتها الاقتصادية، عبر تيسير وتسهيل أعمال الشركات العاملة في الإمارة، وتوفير باقة من الخدمات الاستثنائية لأعضائها، وتوثيق الشراكات الدولية بين مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ونظيراتها في مختلف دول العالم.

من جهته، تقدم السفير الأرميني بالشكر لغرفة أبوظبي على حفاوة الاستقبال خلال هذه الزيارة الودية، مبدياً تطلعه إلى تكثيف وتبادل الزيارات بين رواد الأعمال في الإمارات وجمهورية أرمينيا، والاستفادة من خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية والإدارية، باعتبارها مركزاً متطوراً في تبني أهم الأساليب الإدارية الحديثة في إدارة الأعمال.

كما استعرض السفير الأرميني فرص الاستثمار والتسهيلات التي توفرها الحكومة الأرمينية للمستثمرين الأجانب، والخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الأرمينية للتنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.