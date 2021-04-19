وفد شرطة عجمان يزور جناح الاستدامة في «إكسبو»

دبي: ”الخليج 365”

زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان جناح الاستدامة «تيرّا» في «إكسبو 2020 دبي»، برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من الضباط، ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية وتحقيق شرطة عجمان لمسؤوليتها في دعم الجهود المبذولة لتحقيق معرض إكسبو لأهدافه.

وكان في استقبالهم العقيد علي خليفة الغيص الرئيس التنفيذي لأمن إكسبو، حيث قام الوفد بجولة في جناح الاستدامة الذي شُيد بتصميم مستدام ليكون قابلاً للتشغيل بمحصلة استهلاك صفرية للطاقة والمياه، واطلعوا على مرافق الجناح الذي يُبرز عجائب الطبيعة والعلاقة البشرية بالطبيعة، ومدى الترابط المعقد بينهما، ويُبين أن معاناة أي منها تعني معاناة الآخر، ويهدف لاستخلاص الحلول وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وكسر حلقة السلوك الاستهلاكي، والدعوة إلى تطبيق معايير الاستدامة في الحياة اليومية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية والاستخدام الذكي للمياه.

من جانبه، عبّر اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، والوفد المرافق، عن إعجابهم بمدى جودة العمل والإتقان الباهر الذي برز في جناح الاستدامة والذي يلهم زائره لصنع مستقبل أفضل، وأكثر استدامة، ويجسّد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، وإكسبو 2020، بمفهوم الاستدامة، ليكون عاملاً يساهم في تحفيز التغيير في دولة الإمارات والمنطقة، وفي العالم أجمع.

وأكد قائد عام شرطة عجمان استعداد شرطة عجمان وجاهزيتها لتقديم كل الدعم، وبذل كل الجهود الممكنة التي تدعم تحقيق معرض إكسبو 2020 لأهدافه، متمنياً لدولة الإمارات دوام التميز والريادة العالمية لتصبح من أفضل دول العالم في الريادة والاستدامة.