6 % مساهمة العقار في ناتج عجمان و13% للبناء والتشييد

عجمان: ”الخليج 365”

تستعد غرفة تجارة وصناعة عجمان، لتنظيم مجلسين رمضانيين حول قطاعي الصناعة والعقارات، بحضور شركائها من الجهات الحكومية وأعضائها من المنشآت، بهدف إتاحة الفرصة لاستعراض وجهات النظر ورصد الآراء والمقترحات البناءة، بما يدعم المجالات الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام.

وكشف عبدالله عبد المحسن النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء بالإنابة، عن تنظيم مجلس رمضاني عقاري بحضور الخبراء والمعنيين بالشأن العقاري وممثلي المكاتب العقارية، لمناقشة التوسع الصناعي وأثره في التطوير العقاري ومستقبل العقارات، وآثار جائحة كورونا عليه والتقنيات الجديدة في القطاع العقاري.

وأشار النعيمي إلى دور المجلس في تعزيز التواصل بين ممثلي المكاتب العقارية والجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أهمية المجلس الرمضاني نظراً لحجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان، حيث أسهمت الأنشطة العقارية بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2019، كما أسهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 13%.

وأفاد عبدالله النعيمي بأن غرفة عجمان تعتمد في تنظيم المجلسين، على النظام الهجين المعتمد على وجود لقاء مباشر مع جانب من الحضور، إضافة إلى إمكانية الحضور عن بُعد لضمان تعميم الاستفادة وتوافر الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، أن تنظيم مجلس رمضاني بعنوان «الصناعة في الإمارات.. الفرص والممكنات» جاء ليناقش المجلس الممكنات والمحفزات الحكومية للصناعات المحلية، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات ومشاريع الصناعات الوطنية واستعراض القطاعات الصناعية المستهدفة، والتطلعات السوقية والشروط والضوابط للدعم والتمويل، وآليات دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن المجلس الصناعي يستهدف صناع القرار في القطاع الحكومي ومستثمري القطاع الصناعي، ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد المسهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان، بحيث أسهم القطاع بنسبة 32% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان خلال عام 2019.