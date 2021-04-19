سعد الصغير بـ «30 وش»

القاهرة: أحمد الروبي

بعد غياب عن تقديم البرامج، عاد المطرب الشعبي سعد الصغير ببرنامج جديد بعنوان «30 وش» من إنتاج وتنفيذ شركة «Craft Media» للمنتج الفني حمدي بدر، ويعرض خلال رمضان على شبكة قنوات ART، وينتمي العمل إلى نوعية برامج المقالب، لكنه يختلف عن البرامج التي تستضيف النجوم، فهذه المرة اختار الصغير أن يكون ضحاياه من الجمهور، لنشاهد بشكل مباشر ردود أفعال متنوعة بين الأكشن والكوميدي.

حاول الصغير أن يكون مقنعاً للجمهور بالمقلب وحتى لا يكتشف يقوم بالتنكر في 30 شخصية، ما بين الهندي والكوري وحتى الأمريكي والصيني والياباني، ويقدم في كل حلقة حكاية ومقلباً جديداً يخدع به الجمهور.