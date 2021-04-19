نيران سفح جبل تايبل تلتهم التاريخ في جنوب إفريقيا

جوهانسبرج- أ.ف.ب

جُرح عنصر إطفاء على الأقل خلال محاولة إخماد حريق اندلع في جبل تايبل ماونتن الشهير المطل على مدينة كايب تاون في جنوب إفريقيا، على ما أعلنت السلطات المحلية، الأحد. وأتى الحريق على مطعم قرب تمثال الرمز الاستعماري البريطاني سيسيل رودس. واضطر المئات من طلاب جامعة كيب تاون إلى إخلاء النزل الطلابية مشياً بسبب اقتراب النيران من أماكن تواجدهم وسط هبوب رياح قوية تسببت بتمدد الحريق. كذلك أدى الحريق إلى تضرر منازل ومواقع تاريخية مثل مطحنة تل موسترت، وفق بيان لسلطات المدينة.

ودعا متنزه تايبل ماونتن الوطني الممتد على مساحة كبيرة من المنطقة غير المبنية في المدينة، عبر الشبكات الاجتماعية المتنزهين إلى مغادرة المكان وأصحاب السيارات إلى سحب مركباتهم المركونة في الجوار. وشاركت ثلاث طوافات في إخماد الحريق.