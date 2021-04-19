شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 19-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 19-4-2021، أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 19-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.65 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك "مصر" ليسجل 18.64 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.65 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.