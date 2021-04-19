شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يفتتح المرحلة الثانية لتطوير فـرع جاتينيو بـ30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد هشام توفيـق وزيـــر قطاع الأعمال العـام، افتتاح المرحلة الثـانيـة من تطــوير فرع جاتينيو التاريخـى المملوكة لشـركة بيـوت الأزيـاء الراقيـة التـابعـة للشركة القابضــة للســياحة والفنــادق-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بتكلــفة اســتثمارية حوالى 30 مليون جنيه بالشراكة مع مجمــوعة ريمــوندس للاســتثمار والتجــارة والتنمية.

وقام الوزير وفق بيان الوزارة اليوم، بجولة داخل الفرع مشيدا بأعمال وجهود التطوير وجودة المنتجات وأسلوب عرضها، مؤكدا أن هذا التطوير يعد أحد نماذج الشراكة التي تحرص عليها الوزارة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.



الوزير يفتتح الفرع

وأضاف أن افتتاح هذا الفرع فى المرحلة الأولى (في سبتمبر 2020) يأتي بعد ســنوات طويلة من إغلاقه، وتم تطــوير الواجهة التاريخية للفرع مع الحفاظ على الطراز المعـمارى المتمــيز، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى لعودة فرع جاتينيو إلى سابق عهده من الرقى والفخامة.

وشـمل التطــوير مساحة 1500 متر على 3 طوابق، في جمــيع النواحى الداخلية بالفرع من شبــكات الإطفاء وإنـذار الحريق التى تعمل إلكــترونياً وأنظـمة الحـاسب الآلى طبقاً لنـظام ERP وتمت تعديـلات داخلـية عديدة منها أعمال البنـية التحتية وتركيـب سلم كهـربائى ومصاعد جديدة .



جانب من الافتتاح

حضـر الافتتاح، ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والى العضو المنتدب التنفيذى للشــركة القابضـــة للســياحة والفنــادق، والدكتور جمال يوسف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة بيوت الأزياء الراقية، ومحمود عبد الله العضو المنتدب التنفيذى لشركة بيوت الأزياء الراقية.

وجدير بالذكر أن شــركة ريمـوندس تعرض منتجات مصرية من إنتاج مصانعها داخل مصر لتلائم المستهلك المصرى وبأسعار تناسب الجميع.

يشار أيضا إلى أن المشارك (شركة ريموندس) تحمل تكلفة التطوير مقــابل حــق إنتفـاع لمدة 15 عــاما وعــائــد مشــاركـة سنـوى 5.5 مليـون جنيه يــزاد بنسـبة 8% ســنويــاً .. بخــلاف ضريبـــة القيــمة المضــافة وكافـة مصـاريف الفـرع من كهــرباء وميــاه وصيانة.