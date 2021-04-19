شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "القاهرة الجديدة": غلق وتشميع 9 وحدات مخالفة بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار الجهود المبذولة لوقف المخالفات بالتجمعات الثلاثة بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية (شرطة المرافق وشرطة التعمير).

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم شن حملة على مول بالتجمع الخامس، بإشراف من المهندس عبد الناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس وبقيادة العميد مهندس هشام مهدى، المشرف العام على إدارة الأمن بالمدينة ومدير إدارة التنمية بالتجمع الخامس، وتم رفع الإشغالات بالبدروم وفتح الممرات وجارٍ المتابعة.

وأوضح المهندس عبد الناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز، أنه تم استكمال الحملة بالحى الثالث وتم رفع 8 عدادات وتنفيذ غلق وتشميع 9 وحدات مخالفة تم تحويلها الي مخازن بالحي الثالث.

فيما أكدت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم ايقاف اعمال تحويل بدروم لسكنى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

كما صرحت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، بأنه تم فك شدة خشبية لمخالفة بناء بالقطعة بالمجاورة السابعه وجار استكمال الإجراءات، مضيفة أنه جارٍ العمل على استكمال فتح الممرات بمول البنفسج بالتجمع الأول.