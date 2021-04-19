شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 19-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 19-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.65 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك "مصر" ليسجل 18.64 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.65 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل سجلت جميع أسعار العملات استقرارا ملحوظا اليوم الاثنين 19-4-2021، أمام الجنيه المصرى، في بداية تعاملات اليوم بالبنوك، كما كانت أسعارها أمس الأحد، حيث سجل سعر الدولار ثباتا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الاسترلينى 21.41 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.72 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.65 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.65جنيه.

18.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.84 جنيه.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.66 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.66 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.66 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.65 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.