شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم .. انخفاض الفاصوليا وارتفاع الملوخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك شهدت أسعار الخضروات اليوم الأثنين 19-4-2021 استقرارا في أسعار جميع الأصناف بسوق العبور للجملة.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5-9 جنيهات مقابل 6-10 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو، والكوسة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وارتفاع الملوخية لتتراوح بين 5-11 جنيها للكيلو مقابل 5-7 جنيهات للكيلو، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار البامية تتراوح 35-40 جنيها للكيلو.

كما سجلت أسعار الباذنجان بين 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.