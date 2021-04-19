شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي للاستشارات: التفاؤل يدفع سوق الأسهم السعودية لمستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، أن سوق الأسهم السعودية تسجل مستويات قياسية مدعومة بروح التفاؤل لدى بعض المستثمرين، مشيرا إلى أنه قد يكون سبب تراجع السيولة هو دخول شهر رمضان.

ولفت إلى أنه ما يثير القلق أن ظاهرة تراجع السيولة لا تقتصر على سوق الأسهم السعودية، فحتى الأسواق الأمريكية تعاني منها رغم ارتفاع المؤشرات، بحسب موقع قناة "العربية".

وقال العمران إن نتائج الشركات في الربع الأول، سببت تفاؤلا كبيرا، رغم أن عدد قليل من الشركات البتروكيمياوية قد أعلنت نتائجها، لكن هذا القطاع يظل الحصان الأسود الذي يراهن عليه المستثمرون.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة أمس الأحد مرتفعاً 0.61% ليكسب 60.7 نقطة ويغلق فوق مستوى 10055 نقطة بتداولات فاقت 6.9 مليار ريال.

وتعد جلسة أمس هي سابع جلسة تسجل فيها سوق السعودية قيم تداول دون الـ 10 مليارات ريال. وحقق مؤشر السعودية مكاسب بلغت 15% منذ مطلع العام الحالي، ليأتي ثاني أفضل أداء خليجي بعد سوق أبوظبي التي ارتفع مؤشرها 21%.