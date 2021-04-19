"فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا" تحصل على التمويل اللازم لتقديم خدماتها بدولة الكويت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت كل من شركة "وفرة للاستثمار الدولي" وشركة "إمبلس إنترناشيونال للإتصالات" و "فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا" المشغل الرائد في المنطقة لخدمات الاتصالات المتنقلة بنظام الشبكات الافتراضية، عن تأسيس كيان جديد للتوسع بتقديم خدماتها في الكويت، والإسهام في تعزيز البنية التحتية الرقمية والنمو الاقتصادي للدولة.

في هذا الصدد قال غازي الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للاستثمار الدولي: "قادت "وفرة" تمويل الدين بقيمة 13 مليون دولار وساهمت برأسمال فيرجن موبايل الكويت الذي هو الاستثمار الأول من نوعة لإنشاء شبكة افتراضية للهاتف النقال في الكويت، لتنضم بموجب استثمارها إلى مجلس الإدارة."

وأضاف الهاجري: "تهدف "وفرة" عبر استراتيجيتها الجديدة إلى استقطاب الاستثمارات ذات الطابع التنموي و اقتناص الفرص الاستثمارية الفريدة عن طريق تمكين الشركات من تقديم أفضل الحلول الرقمية والتكنولوجية. ونحن فخورون بشراكتنا مع علامة عالمية بارزة مثل فيرجن موبايل."

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة إمبلس إنترناشيونال للاتصالات المهندس عزت أبو عمارة: "قادت إمبلس عملية التأسيس والمساهمة الرئيسية برأس المال البالغ 7 مليون دولار، وهو ما يعد علامة فارقة لقطاع الاتصالات في الكويت، حيث أنها أول مشغل شبكة افتراضية للهاتف النقال في السوق ما يتناسب تمامًا مع استراتيجيتنا لتقديم خدمات متميزة قائمة على نقل التكنولوجيا. وسيتم تمثيل إمبلس في مجلس إدارة الشركة."

واستطرد قائلا: "ستمكن هذه الصفقة فيرجن موبايل الكويت من تقديم أفضل خدمات الاتصالات في فئتها ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى قطاع الاتصالات في الكويت مع إتاحة منصة رقمية تعكس آخر التوجهات العالمية في مجال الخدمات المتاحة، إلى جانب تشكيل المزيد من فرص العمل الجديدة."



وأكد أبو عمارة بأن "إمبلس" تعد مستثمراً استراتيجياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتم تأسيسها لتكون كياناً تشغيلياً نشطاً للمساهمة في دفع رؤية الكويت 2035، ويأتي استثمارنا في فيرجن موبايل كخطوة رئيسية للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية."

ومن جانبه، ذكر إريك دودمان نيلسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لفيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا مد نطاق خدمتنا الرقمية بالكامل والفريدة من نوعها إلى الكويت التي تعد محطة رئيسية ضمن خططنا للتوسع في المنطقة. فبعد عمليات إطلاق ناجحة أخرى في مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي نستكمل هنا التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات للعملاء، ودفع حدود الاتصالات التقليدية إلى آفاق جديدة مع عروضنا الرقمية المبتكرة. ونحن نؤمن بأن إطلاق فيرجن موبايل في الكويت هو بداية مرحلة جديدة من الاتصالات والخدمات القائمة على احتياجات سكانها الشغوفين بأحدث التقنيات الرقمية."

من ناحيته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن الكويت بينويت جانين نعتزم إطلاق خدمتنا القائمة بالكامل على التطبيق الذكي في الكويت تحت علامة "فيرجن موبايل"، وهي مصممة خصيصًا لخدمة العملاء الشباب الشغوفين بالتقنيات الرقمية وبذلك ستصبح الشركة رابع مزود لخدمات الاتصال في الكويت.

يذكر أن فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل حاليًا في أسواق أخرى بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان و الإمارات العربية المتحدة. وهي تلبي منذ عام 2007 احتياجات أعدد متزايدة باستمرار من مستخدمي الهاتف النقال عبر منتجات وخدمات عالمية المستوى، ليتجاوز عددهم الآن 3 ملايين عميل في جميع أنحاء المنطقة.