شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات تستقر اليوم الاثنين 19-4-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت جميع أسعار العملات استقرارا ملحوظا اليوم الاثنين 19-4-2021، أمام الجنيه المصرى، في بداية تعاملات اليوم بالبنوك، كما كانت أسعارها أمس الأحد، حيث سجل سعر الدولار ثباتا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الاسترلينى 21.41 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 19-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، لليوم الثانى من الأسبوع، بالتعاملات الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.65 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.41 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.98 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.