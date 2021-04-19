شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 19-4-2021 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 19-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، لليوم الثانى من الأسبوع، بالتعاملات الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وتوقع صندوق النقد الدولى، نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 4.3% بنهاية العام الجارى، فيما ستصل النسبة لـ4% العام المقبل، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث أدت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي والاحتياجات التمويلية في ظل رد الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.