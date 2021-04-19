شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحقن متعافين من «كورونا» بالفيروس مجدداً لأهداف علمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

بدأ علماء بريطانيون، الاثنين، تجربة يتم خلالها تعريض أشخاص أصيبوا من قبل بـ«كوفيد-19» لفيروس «كورونا» مرة أخرى لفحص الاستجابات المناعية ومعرفة ما إذا كان الناس سيصابون مرة أخرى.

وأصبحت بريطانيا في فبراير/شباط أول دولة في العالم تمنح الضوء الأخضر لما يسمى «بتجارب التحدي» على البشر والتي يتعرض فيها المتطوعون عمداً لـ«كوفيد-19» لتعزيز البحث في المرض الناجم عن فيروس «كورونا». وتختلف الدراسة التي بدأت الاثنين، عن تلك التي تم الإعلان عنها في فبراير/شباط لسعيها إلى إعادة إصابة الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً بـ«كوفيد-19» في محاولة لتعميق فهم المناعة بدلاً من إصابة الناس للمرة الأولى.

وقالت هيلين ماكشين أخصائية اللقاحات بجامعة «أكسفورد» وكبيرة الباحثين في الدراسة «ستسمح لنا المعلومات التي نحصل عليها من هذا العمل بتصميم لقاحات وعلاجات أفضل وكذلك فهم ما إذا كان الناس يصبحون محميين بعد الإصابة بفيروس كورونا وإلى متى». وأضافت أن العمل سيساعد على فهم ما الذي تحمي منه الاستجابات المناعية للحيلولة دون الإصابة مرة أخرى بالمرض.