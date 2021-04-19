شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تحظر الرحلات الجوية من ثلاث دول بسبب «كورونا المتحورة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج- رويترز

قالت سلطات هونج كونج في بيان، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنها ستعلق الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين ابتداء من 20 إبريل/نيسان لمدة أسبوعين بعد اكتشاف سلالة «كوفيد-19» المتحورة (إن501 واي) في المركز المالي الآسيوي للمرة الأولى. وقالت الحكومة إنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها «عالية الخطورة للغاية» بعد تسجيل عدة إصابات وافدة تحمل هذه السلالة في هونج كونج خلال الأربعة عشر يوماً الماضية.

وسجلت هونج كونج 30 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الأحد، منها 29 إصابة وافدة في أعلى حصيلة يومية منذ 15 مارس/آذار. وسجلت هونج كونج في المجمل أكثر من 11600 إصابة و209 وفيات.

وحثت سلطات هونج كونج السكان على التطعيم ضد فيروس «كورونا» في الوقت الذي لم يتم فيه تطعيم إلا نحو تسعة في المئة فقط من سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة. ووسعت الحكومة الأسبوع الماضي برنامج التطعيم في المدينة ليشمل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عاماً لأول مرة مع استهدافها زيادة الإقبال الضعيف على التطعيم بين السكان.