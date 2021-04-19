شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 19-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لتداولات مختلطة بانحصاره ما بين دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 129.40 بينما يستمر مستوى 130.75 بتشكيل حاجز قوي امام الاندفاع الصاعد, كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يعزز سيطرة الميل الجانبي للفترة الحالية لنبقى بانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور المذكورة سابقا لنتمكن من تأكيد الأهداف الرئيسية للفترة القادمة.

فنجاح السعر بتجاوز الحاجز المستقر عند 130.75 سيمكنه من استئناف الهجوم الصاعد ليسجل بذلك أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 131.60 ,أما تسلله دون الدعم الرئيسي سيؤكد تغييره للمسار الصاعد ولنتوقع تكبده بذلك لخسائر كبيرة قد تبدأ من

128.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.40 و 130.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد