شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالميل التصحيحي الهابط-تحليل - 19-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج التصحيحي الهابط نظرا لتقديمه لعديد من الإغلاقات السلبية دون الحاجز المتمركز عند 151.20, كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 سيزيد بدوره من الضغوط السلبية لنبقى بانتظار تحقيق السعر قريبا للأهداف السلبية والتي تتمركز قرب 148.80 وصولا للدعم الأولي المتمثل بمستوى 147.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.20 و 149.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط