شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقر بجانبية لحظية– تحليل - 19-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أدى استمرار تعارض المؤشرات إلى تقديم السعر لتداولات جانبية جديدة ليستقر بذلك قرب مستوى 1207.00 كما هو واضح بالرسم المرفق, نذكر بأن استمرار التذبذب دون الحاجز المستقر عند 1230.00 فإن ذلك سيزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات التصحيحية الهابطة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 1170.00 و 1105.00 على التوالي.

أما تجاوز السعر للحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيمكنه من تجديد المحاولات الصاعدة ولنتوقع استهدافه بذلك لمستويات إيجابية جديدة بدأ من 1290.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز