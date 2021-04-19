شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بمحاولات الارتفاع– تحليل- 19-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بالصمود فوق مستوى 4.1600 ليشكل ذلك دعم إضافي امام التداولات الصاعدة معززا الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى تشبع الشراء يدعونا لانتظار تحقيقا السعر لأهداف إضافية قد تمتد قريبا نحو 4.3200 و 4.4200 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1400 و 4.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد